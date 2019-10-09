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II. Abdülhamid ünlü sunucunun büyük dedesi çıktı! İşte padişah torunu çıkan sunucu

Ünlü spor spikeri Roksan Kunter, özel hayatındaki gerçekle herkesi şoke etti. Hayatındaki gerçek ise yıllar sonra öğrenilirken Rokan Kunter'i Türkiye'nin gündemine oturttu. Roksan Kunter, spor camiasındaki başarılı sunuculuğunun yanı sıra basketbol antrenörü Ahmet Kunter'in kızı olarak tanınıyordu. Babasının dışında Roksan Kunter artık II. Abdülhamid'in torunu olarak tanınmaya başladı. Roksan Kunter, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı II. Abdülhamid'in torunu çıktı. Peki bu nasıl oluyor? İşte Roksan Kunter ve II. Abdülhamid arasındaki o bağ.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 18:14
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II. Abdülhamid ünlü sunucunun büyük dedesi çıktı! İşte padişah torunu çıkan sunucu

Osmanlı padişahı II. Abdulhamid Han'ın torunu günümüzün en tanınan suncularından çıktı. Erman Kunter'in kızı Roksan Kunter, anne tarafından II. Abdulhamid'in torunu oluyor. Peki Roksan Kunter'in II. Abdulhamid ile olan bağı tam olarak nasıl?

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II. Abdülhamid ünlü sunucunun büyük dedesi çıktı! İşte padişah torunu çıkan sunucu

Roksan Kunter, eski milli basketbolcu, antrenör Erman Kunter'in kızı. Bununla da kalmayan Roksan Kunter, II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın oğlu Osman Nami Osmanoğlu'nun torunu oluyor.

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II. Abdülhamid ünlü sunucunun büyük dedesi çıktı! İşte padişah torunu çıkan sunucu

Aynı zamanda Hürrem Sultan da büyük büyük büyük büyük babaannesi oluyor. İsmini de Hürrem'in asıl adı Roksölan'dan alıyor.

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II. Abdülhamid ünlü sunucunun büyük dedesi çıktı! İşte padişah torunu çıkan sunucu

Roksan Kunter'in annesi olan Sofia Ayten Nami Hanım, Moda'da Divan Pub'da Erman Kunter'le tanışıyor. Ancak Ahmet Kunter'i tanımıyor. İşk görüşte başlayan aşkın bir meyvesi Roksan Kunter.

Roksan, "Annem çok güzel bir kadınmış. Babamın Erman Kunter olduğunu bilmiyormuş. İlk görüşte aşk... 1980'de evlenmişler." dedi.

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II. Abdülhamid ünlü sunucunun büyük dedesi çıktı! İşte padişah torunu çıkan sunucu

Roksan Kunter 10 Şubat'ta büyük dedesi II. Abdulhamid'in vefatı nedeniyle bir mesaj da yayımladı. Gündeme oturan Roksan Kunter'in özel hayatı merak konusu oldu. Roksan Kunter'in ailesi nereli? İşte Roksan Kunter ve ünlülerin memleketleri.