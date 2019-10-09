II. Abdülhamid ünlü sunucunun büyük dedesi çıktı! İşte padişah torunu çıkan sunucu

Ünlü spor spikeri Roksan Kunter, özel hayatındaki gerçekle herkesi şoke etti. Hayatındaki gerçek ise yıllar sonra öğrenilirken Rokan Kunter'i Türkiye'nin gündemine oturttu. Roksan Kunter, spor camiasındaki başarılı sunuculuğunun yanı sıra basketbol antrenörü Ahmet Kunter'in kızı olarak tanınıyordu. Babasının dışında Roksan Kunter artık II. Abdülhamid'in torunu olarak tanınmaya başladı. Roksan Kunter, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı II. Abdülhamid'in torunu çıktı. Peki bu nasıl oluyor? İşte Roksan Kunter ve II. Abdülhamid arasındaki o bağ.