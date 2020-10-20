Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı gecelerine damga vurmaya devam ederken dizinin oyuncuları da ekranların en çok konuşulan oyuncuları oldu. EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...