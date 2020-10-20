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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı gecelerine damga vurmaya devam ederken dizinin oyuncuları da ekranların en çok konuşulan oyuncuları oldu. EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatını mercek altına alanlar eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. Peki EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi kim? İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 16:53
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İlyas'ı Ozan Akbaba sevenlerinin ilgi odağı oldu. Performansı ile dikkat çeken Ozan Akbaba özel hayatıyla mercek altına alınırken oyuncunun eşinin kim olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döndü. İşte Ozan Akbaba başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

ŞEBNEM BOZOKLU

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

ŞEBNEM BOZOKLU VE EŞİ KANAT ATKAYA

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi bakın kim çıktı!

MESUT AKUSTA