Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Eski sunucu Okan Karacan, 3 ay önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu şirkete girmeye çalışınca taraflar arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine taraflar karakolluk oldu. Karacan, alacaklarını tahsil edemediği gibi darp edildiğini de iddia etti.