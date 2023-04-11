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Haberler Galeri Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu soluğu savcılıkta aldı. Evli oldukları süre içerisinde Karacan tarafından defalarca aldatıldığını söyleyen Kadıoğlu, eski eşinin sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:17
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Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Eski sunucu Okan Karacan, 3 ay önce boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan Zeynep Kadıoğlu'nun ortağı olduğu şirkete girmeye çalışınca taraflar arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine taraflar karakolluk oldu. Karacan, alacaklarını tahsil edemediği gibi darp edildiğini de iddia etti.

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Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Eski eşler arasında yaşanan tartışmanın detayları ortaya çıktı. Günaydın'ın haberine göre, Kadıoğlu Karacan'ın 29 Mart günü şirketinin önüne gelerek durmaksızın kornaya basıp ardından 'Allah belanı versin ananı s...., o....u' şeklinde hakaretler savurduğunu anlattı.

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Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Karacan'ın şirkete girmeye çalıştığını ancak çalışanların kendisini engellediği, Ali Osman G.'ye ve eski futbolcu Mesut Kumcuoğlu'na saldırdığını iddia etti.

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Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Evli olduğu süre içinde eski eşinin kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında fenomen B.C.'nin de olduğunu iddia eden Kadıoğlu, eski eşinin "Kimlerle birlikte olduğunu biliyorum" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini söyledi.

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Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor

Ayrıca madde bağımlılığından dolayı evliliğinin bittiğini ve Karacan'ın çocuklarına iyi bir baba profili oluşturmadığını, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.