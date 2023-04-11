11 Nisan 2023, Salı
Okan Karacan eski eşinin hayatını zindana çevirdi! Zeynep Kadıoğlu savcılığa koştu: Beni tuzağa çekmeye çalışıyor
Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu soluğu savcılıkta aldı. Evli oldukları süre içerisinde Karacan tarafından defalarca aldatıldığını söyleyen Kadıoğlu, eski eşinin sosyal medya hesaplarından sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, mesajlarla tuzağa çekmeye çalıştığını belirtti.
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 09:17
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