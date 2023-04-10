Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Fulya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gizem Ünsal izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle adından söz ettiren Ünsal, hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal'ın kardeşi...