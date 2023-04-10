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Haberler Galeri Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Fulya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gizem Ünsal izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı performansıyla olduğu kadar güzelliğiyle adından söz ettiren Ünsal, hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Fulya'sı Gizem Ünsal'ın kardeşi...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 16:53
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fulya karakterine hayat veren Gizem Ünsal'ı özel hayatıyla yakın takibe alındı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

Başarılı oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

İşte Gizem Ünsal'ın oyuncu kardeşi ve ünlü isimlerin kardeşleri...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

OKTAY KAYNARCA'NIN KARDEŞİ TURGAY KAYNARCA

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Fulya’sı Gizem Ünsal’ın kardeşi kendisinden daha ünlü çıktı! Resmen kopyası

OKTAY KAYNARCA'NIN KARDEŞİ TURGAY KAYNARCA