Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü manken Demet Şener doğum gününde yaptığı bu paylaşım ile "Şükrederek uyandım her sabah olduğu gibi bu sabah da. Sahip olduğum her şeyin kıymetini bilerek giriyorum yeni yaşıma, çok şanslıyım. Hayat bana güzellikler getirmeye devam etsin. Sağlık, huzur, mutluluk… daha ne isterim ki. E iyi ki doğmuşum o zaman" dedi.