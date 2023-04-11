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Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım

İbrahim Kutluay ile olaylı şekilde boşanan Demet Şener aradığı mutluluğu Tolga Arman'da buldu. Her fırsatta tatil kaçamağı yapan çift, bu kez erken doğum günü kutlaması için Venedik'e gitti. Romantik pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Şener, "Erken kutlama. Beni dünyanın en şanslı kadını hissettiren sevgilimin gözünden" notunu düşerek sevgilisine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:51
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Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım

Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkı, mutlu-mesut devam ediyor. Fırsat buldukça birkaç günlük tatil kaçamakları yapan aşıkların son adresi Venedik'ti. Ancak Venedik kaçamağının tatilden öte bir anlamı vardı.

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Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım

Tolga Bey, bugün 46 yaşını dolduran sevgilisini erken doğum günü kutlaması için Venedik'e götürdü.

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Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım

Üç gün boyunca romantik zaman geçiren aşıklar, önceki gün yurda döndü.

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Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım

Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Erken kutlama. Beni dünyanın en şanslı kadını hissettiren sevgilimin gözünden" notunu düşerek sevgilisine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

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Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü manken Demet Şener doğum gününde yaptığı bu paylaşım ile "Şükrederek uyandım her sabah olduğu gibi bu sabah da. Sahip olduğum her şeyin kıymetini bilerek giriyorum yeni yaşıma, çok şanslıyım. Hayat bana güzellikler getirmeye devam etsin. Sağlık, huzur, mutluluk… daha ne isterim ki. E iyi ki doğmuşum o zaman" dedi.