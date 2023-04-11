11 Nisan 2023, Salı
Tolga Arman’dan Demet Şener’e erken kutlama! Pozlarına beğeni yağdı: Dünyanın en şanslı kadınıyım
İbrahim Kutluay ile olaylı şekilde boşanan Demet Şener aradığı mutluluğu Tolga Arman'da buldu. Her fırsatta tatil kaçamağı yapan çift, bu kez erken doğum günü kutlaması için Venedik'e gitti. Romantik pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Şener, "Erken kutlama. Beni dünyanın en şanslı kadını hissettiren sevgilimin gözünden" notunu düşerek sevgilisine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 11.04.2023 09:51
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