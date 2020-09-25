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25 Eylül 2020, Cuma
Haberler Galeri Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!
Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!
Başakşehir takımının teknik direktörü olan eski futbolcu Okan Buruk, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Tesla model aracıyla görüntülenen Buruk'un milyonluk aracı ilgi odağı oldu.
Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 10:30