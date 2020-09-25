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Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!

Başakşehir takımının teknik direktörü olan eski futbolcu Okan Buruk, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Tesla model aracıyla görüntülenen Buruk'un milyonluk aracı ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 10:30
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Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!

Ünlü teknik direktör Okan Buruk, milyonluk arabasıyla dikkat çekti.

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Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!

Okan Buruk, yaklaşık değeri 1 milyon 200 bin TL olan Tesla model elektrikli aracı içerisinde objektiflere yakalandı.

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Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!

Okan Buruk, Türkiye güzeli Nihan Akkuş 2007 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu çiftin Ali Yiğit adında bir oğlu var.

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Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!

Geçtiğimiz hafta futbol kariyerini sonlandıran Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, önceki gün Acun Ilıcalı ile birlikte Etiler'de bir restorandan çıkarken görüntülendi.

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Okan Buruk’un servet değerindeki arabası ilgi odağı oldu!

Mekan çıkışında acelesi olduğunu söyleyen ikili, Belözoğlu'nun yaklaşık 4 milyon liralık son model BMW'sine binip uzaklaştı.