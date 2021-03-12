Oğuzhan Koç'u kaçıran Yağmur Tanrısevsin sorusu!

Sevgilisinden yaklaşık beş dakika sonra Oğuzhan Koç, muhabirlere, "Uzun bir röportaja bağlanmam" diyerek hızlı adımlarla arabasına geçti. Demet Özdemir ile ayrı ayrı çıkmaları hakkında da konuşan Koç, "Aynı yerlere gitmiyorduk o yüzden ayrı ayrı çıktık" dedi.

