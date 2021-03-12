Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Oğuzhan Koç'u kaçıran Yağmur Tanrısevsin sorusu!
Oğuzhan Koç, yeni yılın ilk günlerinde Demet Özdemir'le aşk yaşamaya başlamıştı. Önceki gün baş başa görüntülenen çift, gittikleri mekandan ayrı ayrı çıktı. Özdemir, arabasına binip hızla uzaklaşırken Koç gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ile ilgili soruyu duyunca tepki göstererek uzaklaştı.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 10:47
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki gün aşkların ilk başladığı Emirgan'daki bir mekandaydı. Baş başa romantik yemek yiyen çiftin keyfi yerindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR MEKANDAN AYRI AYRI ÇIKTILAR
2021 yılının sürpriz aşıkları, basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenince yan yana görüntü vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.
Sevgilisinden yaklaşık beş dakika sonra Oğuzhan Koç, muhabirlere, "Uzun bir röportaja bağlanmam" diyerek hızlı adımlarla arabasına geçti. Demet Özdemir ile ayrı ayrı çıkmaları hakkında da konuşan Koç, "Aynı yerlere gitmiyorduk o yüzden ayrı ayrı çıktık" dedi.
"ÇOK AYIP ARTIK YAPMA"
Eski sevgilisi oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in Oğuzhan Koç'un arkadaşlarını sosyal medya hesabından çıkarması ile ilgili soru soran muhabire Oğuzhan Koç, "Çok ayıp artık bu yapma, yapma" diyerek morali bozulan şarkıcı gaza basarak uzaklaştı.
'İHANET' İDDİASI!
Öte yandan 2021'in sürpriz aşkı hakkında ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü çiftin aşkının söyledikleri gibi yeni değil, çok daha önceden başladığı öne sürülmüştü.