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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İrem Derici basını suçladı: Kendiniz yazıp çiziyorsunuz İrem Derici basını suçladı: Kendiniz yazıp çiziyorsunuz
İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu Emre Aslan'la aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Derici, son açıklamasıyla şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yalanlamayan Derici gazetecilerin soruları üzerine, "Kendi kendinize yazıp, çiziyorsunuz" diyerek, gazetecileri suçladı.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 09:15
Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda bir kafedeydi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Derici, küfür etmesine gelen eleştirilere cevap verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu saatten sonra karakterinin değişmeyeceğini söyleyen Derici, "Beğenmeyen kapatır, sayfayı ya da kanalı" açıklamasında bulundu.
BU KEZ YALANLADI
Hakkında çıkan "Emre Aslan'la aşk yaşadığı" haberlerini önce "Böyle bir konuyla alakalı ben değil belki beraber konuşuruz" diyerek yalanlamayan İrem Derici, bu kez oyuncuyla arkadaş olduklarını söyledi ve suçu basına kesti.
"ARKADAŞIZ"
"Yazıp çiziyorsunuz kendi kendinize" diyen Derici, durumun yanlış anlaşıldığını ve Clubhouse'ta eğlendiklerini belirterek, "Arkadaşız diyorum lütfen bunu 40 kere söyletmeyin. Güldük, oynadık bizim komiğimize gitti Clubhouse'ta bir aydır" açıklamasında bulundu.
"10 YILDIR BU KADIN KÜFÜR EDİYOR"
Geçtiğimiz günlerde kendisine hatırını soran basın mensuplarına yaptığı 'Domuz gibiyim' çıkışıyla dikkat çeken Derici, "Domuz gibiyim diye yazmışsınız. Artık bilmiyor musunuz ya, bu benim tavrım. 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani" ifadelerini kullandı