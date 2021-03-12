İrem Derici basını suçladı: Kendiniz yazıp çiziyorsunuz

"10 YILDIR BU KADIN KÜFÜR EDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde kendisine hatırını soran basın mensuplarına yaptığı 'Domuz gibiyim' çıkışıyla dikkat çeken Derici, "Domuz gibiyim diye yazmışsınız. Artık bilmiyor musunuz ya, bu benim tavrım. 10 yıldır bu kadın argo konuşuyor, küfür ediyor. Bu böyle yani" ifadelerini kullandı