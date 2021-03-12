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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bay J’den ödül töreninde şok sözler! Kerem Bürsin’i hedef aldı Bay J’den ödül töreninde şok sözler! Kerem Bürsin’i hedef aldı
Yıldız Teknik Üniveritesi'nde düzenlenen ödül töreninde '2020 yılının en beğenilen erkek dizi oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin, büyük şok yaşadı. Bürsini sahnede konuşma yaptıktan sonra salondan dışarı çıktığı sırada Bay J'den herkesi şaşırtan bir çıkış geldi. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diyen Bay J, magazin gündemine bomba gibi düşen konuşmanın ardından Bay J'den gelen açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 11:55
'Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Ödül Töreni'nde 'ekranın en iyileri' belirlendi ve pek çok ünlü isim bu gecede ödüllerini aldı. Ödül töreninin sunuculuğunu üstlenen radyocu Bay J, Kerem Bürsin'le ilgili yaptığı açıklamayla şoke etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR "UMARIM DÜNYA DÜZENİ ARTIK DEĞİŞİR"
'2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü almak üzere sahneye davet edilen ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bir konuşma yaptı. Bursin konuşmasında, "İyi akşamlar. Öncelikle beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok onurlandırdınız. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler, umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir. Daha güzel günler bizi bekler. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim. İyi akşamlar." diye konuştu.
Ödülünü alıp konuşmasını yapan Kerem Bürsin, sahneden indiğinde ise hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Tam bu sırada kapıdan dışarı çıkan Bürsin'e radyocu Bay J, seslendi. Bay j, Bürsin'i hedef aldı.
"GÖZLERİNİZ DOLACAK AMA BÖLÜM BAŞI 120 BİN TL ALIYOR..."
Gecenin sunuculuğunu üstlenen Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" diye konuştu. Bu anlarda ise Bürsin kapıdan dışarı çıksa da Bay J'nin söylediklerini duydu.
Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncunun moralinin çok bozuk olduğu ve soruları geçiştirdiği görüldü.