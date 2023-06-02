02 Haziran 2023, Cuma
Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”
Demet Özdemir'le ayrılığı sonrası magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, gergin anlar yaşadı. Geçtiğimiz akşam evinin önünde görüntülenen popçu "Beni evimin önünde çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. Eski eşiyle ilgili sorulan soru ise ortamı gerdi. Oğuzhan Koç "Size bu soruları kim sordurtuyor?" diyerek tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:12
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