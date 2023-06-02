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Haberler Galeri Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”

Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”

Demet Özdemir'le ayrılığı sonrası magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, gergin anlar yaşadı. Geçtiğimiz akşam evinin önünde görüntülenen popçu "Beni evimin önünde çekemezsiniz" diyerek tepki gösterdi. Eski eşiyle ilgili sorulan soru ise ortamı gerdi. Oğuzhan Koç "Size bu soruları kim sordurtuyor?" diyerek tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:12
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Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 26 Ağustos 2022 tarihinde hayatlarını birleştirmişti. Kısa bir süre sonra haklarında ayrılık iddiaları çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile haberleri doğrulamıştı.

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Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”

TEK CELSEDE BİTTİ

Ünlü çift, 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Eski eşler, Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmemişti.

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Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”

OĞUZHAN KOÇ'U REKLAM İÇİN Mİ KULLANDI?

Boşanmayla ilgili ünlü popçu, tek kelime etmezken güzel oyuncu demeç üzerine demeç verdi.

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Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”

Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde de halen Koç'un oturduğu Levent'te birlikte yaşadıkları villa çıkışı görüntülendi.

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Oğuzhan Koç’u çıldırtan Demet Özdemir sorusu! Muhabirlere sert çıktı! “Bunu size kim sorduruyor?”

Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Evde kalan eşyalarını almak için geldiğini ve Koç ile sohbet ettiklerini söyledi. Elindeki kağıtlarla dikkat çeken Özdemir, "Birkaç bir şeyimiz kalmış onları aldım aynen prosedürler vardı" dedi.