Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüş, Neslihan Atagül ise eşine ve evliliğine sahip çıkan açıklamalar yapmıştı. "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek Doğulu'ya arka çıkan Atagül için ipler koptu. İddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulan güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde alyansını yere fırlattı.