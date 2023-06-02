02 Haziran 2023, Cuma
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı
Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüş, Neslihan Atagül ise eşine ve evliliğine sahip çıkan açıklamalar yapmıştı. "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek Doğulu'ya arka çıkan Atagül için ipler koptu. İddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulan güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde alyansını yere fırlattı.
Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:49
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