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Haberler Galeri Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

Kadir Doğulu'nun Çeşme'deki skandal görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüş, Neslihan Atagül ise eşine ve evliliğine sahip çıkan açıklamalar yapmıştı. "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek Doğulu'ya arka çıkan Atagül için ipler koptu. İddiaya göre geçtiğimiz gece bir mekanda gözyaşlarına boğulan güzel oyuncu, öfkeli bir şekilde alyansını yere fırlattı.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:49
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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu cephesinden yeni haber geldi!

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

Doğulu'nun Nisan ayında Çeşme'deki bir barda iki kadınla samimi görüntülerinin gündeme gelmesiyle manşetlerden düşmeyen ikili, evliliklerinde 'devam' kararı almıştı.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

Kadir Doğulu, ihanet olarak yorumlanan görüntülerin ardından "Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim" derken güzel oyuncu da "Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma" diyerek eşine arka çıkmıştı.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

Bu skandalın ardından yakaladıkları popülerliği fırsata çevirip reklam ücretlerini de 10 milyon TL'ye çıkarttıkları konuşulan ünlü çift, kısa süre önce yeni bir kriz yaşadı.

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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında ipler koptu! Gözyaşlarına boğuldu yüzüğünü fırlattı

BOŞANMA KARARI ALDI

İddiaya göre; geçtiğimiz gece kız arkadaşlarıyla görüntülenen Neslihan Atagül, gittikleri mekanda gözyaşlarına boğuldu. Hatta bir ara parmağındaki yüzüğü yere fırlattığı iddia edilen Neslihan Atagül'ü kız arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.