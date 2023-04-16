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Haberler Galeri Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu

Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılık kararıyla magazin gündemine oturdu. Ayrılık kararı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özdemir son olarak papatyalı pozlarıyla dikkat çekti. Özdemir'in yoluna devam ettiğini vurgulamak için böyle bir paylaşımda bulunduğu düşünüldü.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:24
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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozu

Oğuzhan Koç ile boşanma kararı alan Demet Özdemir sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozu

Son olarak kulağına papatya takıp poz veren Özdemir bir sonraki paylaşımına "Karavan günlükleri" notunu düştü.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozu

Demet Özdemir'in yoluna devam ettiğini vurgulamak için böyle bir paylaşımda bulunduğu düşünüldü.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozu

KRİZİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç 2022 yılının ağustos ayında evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda 'evlilikte kriz' haberiyle magazin gündeminde yer alan ünlü çift boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den ’yıkılmadım ayaktayım’ pozu

Ortak bir açıklama yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç anlaşmalı boşanacaklarını şu sözlerle duyurmuşlardı: