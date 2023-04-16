Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir’den 'yıkılmadım ayaktayım' pozu

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılık kararıyla magazin gündemine oturdu. Ayrılık kararı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Özdemir son olarak papatyalı pozlarıyla dikkat çekti. Özdemir'in yoluna devam ettiğini vurgulamak için böyle bir paylaşımda bulunduğu düşünüldü.