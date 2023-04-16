Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Özge Törer güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Törer, son olarak babasıyla karesini yayınladı. Oyuncunun babasını görenler "Abisi sandım" yorumunu yaptı. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...