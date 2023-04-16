16 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle kendisine hayran bırakan Özge Törer güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Törer, son olarak babasıyla karesini yayınladı. Oyuncunun babasını görenler "Abisi sandım" yorumunu yaptı. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 20:44 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:44
  • 1
  • 74
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Özge Törer oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 74
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

Dizinin izleyicileri tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

  • 3
  • 74
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

Son paylaşımında babasını görenler "Abisi sandım" yorumunu yaptı.

  • 4
  • 74
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...

  • 5
  • 74
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in babasını gören şaştı kaldı! “Abisi sandım...”

KENAN İMİRZALIOĞLU VE BABASI