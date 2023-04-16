5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer’in son hali pes dedirtti

Ata Demirer'in son hali olay oldu! Bir süredir yaşamını Çanakkale'de sürdüren Demirer son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü komedyenin 22 kilo verdiği öğrenilmişti. Son paylaşımında daha da zayıfladığı görülen Demirer'e "Tanıyamadım, resmen erimişsiniz" yorumları geldi. Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı.