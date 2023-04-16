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5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer’in son hali pes dedirtti

Ata Demirer'in son hali olay oldu! Bir süredir yaşamını Çanakkale'de sürdüren Demirer son olarak Bursa Bülbülü filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü komedyenin 22 kilo verdiği öğrenilmişti. Son paylaşımında daha da zayıfladığı görülen Demirer'e "Tanıyamadım, resmen erimişsiniz" yorumları geldi. Demirer'in zayıflama sırrı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.04.2023 20:29 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 20:29
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5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer’in son hali pes dedirtti

Ünlü komedyen Ata Demirer'in son dönem paylaşımlarında verdiği kilolar dikkatlerden kaçmamıştı.

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5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer’in son hali pes dedirtti

Eski görüntüsüne veda eden Ata Demirer kaç kilo verdiğini açıkladı ve son halini de paylaştı.

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5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer’in son hali pes dedirtti

Demirer'in son halini görenler "Resmen eridin", "Kilo vermek yakıştı" yorumlarında bulundu.

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5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer’in son hali pes dedirtti

5 ayda 22 kilo verdiğini söyleyen komedyenin sırrı ise; diyet ve yürüyüş...

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5 ayda 22 kilo vermişti! Ata Demirer’in son hali pes dedirtti

ZAYIFLAMA SIRRI

Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.