Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

8 ay evli kalan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılık kararı aldı. Sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile boşanacaklarını duyuran ikili hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı. Hem para konusunda hem de aldatma konusunda iddialar üzerine Özdemir sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu takı sorularına bakın nasıl yanıt verdi.