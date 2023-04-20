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Haberler Galeri Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

8 ay evli kalan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılık kararı aldı. Sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile boşanacaklarını duyuran ikili hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı. Hem para konusunda hem de aldatma konusunda iddialar üzerine Özdemir sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu takı sorularına bakın nasıl yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 10:07
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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in boşanma haberleri sonrası mal varlıkları, düğün takıları merak konusu oldu.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

8 ay evli kalan ikili boşanma kararını duyurduktan sonra güzel oyuncunun para konusundaki bireyselliğinin evlilikte kriz yarattığı iddiası gündeme gelmişti.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

Bir diğer iddia ise Oğuzhan Koç'un aldatıldığı yönündeydi.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

Oyuncu Demet Özdemir bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Demet Özdemir ilk kez konuştu: Sinirimi bozuyor!

Özdemir evi terk ettiğine dair "Öyle şeyler yok" diyerek konuşmasında "Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Sadece bize özel iddialar olmuyor. Üzücü haberler bunlar, gerçek değil. Anlaşmalı boşanma olacak. Aldatılma iddiaları gerçek değil" dedi.