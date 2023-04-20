Serdar Ortaç’tan sevenlerini korkutan açıklama: Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...

Chloe Loughnan ile ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam eden Serdar Ortaç, bu kez sevenlerini korkuttu. Kısa süre önce kardeşini kaybeden Ortaç sağlık durumu hakkında konuştu. Yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı (Multipl Skleroz) nedeniyle zor günler geçiren Ortaç rahat edebilmek için çok ağır ilaçlar kullandığını belirtti. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...