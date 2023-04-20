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Serdar Ortaç’tan sevenlerini korkutan açıklama: Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...

Chloe Loughnan ile ayrılığının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam eden Serdar Ortaç, bu kez sevenlerini korkuttu. Kısa süre önce kardeşini kaybeden Ortaç sağlık durumu hakkında konuştu. Yıllardır mücadele ettiği MS hastalığı (Multipl Skleroz) nedeniyle zor günler geçiren Ortaç rahat edebilmek için çok ağır ilaçlar kullandığını belirtti. İşte Serdar Ortaç'ın o açıklaması...

Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:07
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Serdar Ortaç’tan sevenlerini korkutan açıklama: Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...

Chloe Loughnan ile 2019 yılında yaşadığı ayrılığın ardından kendisini bir türlü toparlayamayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybetmenin acısını yaşadı.

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Serdar Ortaç’tan sevenlerini korkutan açıklama: Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...

MS hastalığı nedeniyle de zor günler geçiren popçu rahat uyumak için ilaçlar kullandığını belirtti.

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Serdar Ortaç’tan sevenlerini korkutan açıklama: Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...

Kumar yüzünden mal varlığının büyük bir kısmını kaybeden şarkıcı, bir TikTok videosunda kumarı bıraktığını söyledi.

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Serdar Ortaç’tan sevenlerini korkutan açıklama: Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...

"ÇOK AĞIR İLAÇLAR ALIYORUM"

Serdar Ortaç'ın bu yayında uyku için aldığı ilaçlar gündem oldu.

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Serdar Ortaç’tan sevenlerini korkutan açıklama: Çok ağır ilaçlar alıyorum ve...

Şarkıcı açıklamasında "17.30'da uyanıyorum uyumak için çok ağır ilaçlar alıyorum, her şeyi unutup uyuyorum ama kalkamıyorum. Bisiklete biniyorum. Kumarı bıraktım" dedi.