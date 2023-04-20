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Haberler Galeri Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı

Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı

Fenomen Sebile Ölmez, jüri üyeliği yaptığı programın yapımcısıyla davalık oldu. Reytingler düşük olunca yapım şirketi, jüri değişikliğine gitti. Bir yıllık sözleşme imzalayan Ölmez, sözleşmesinin erken feshedildiğini ileri sürerek yapım şirketine 300 bin TL'lik dava açtı. Hukuk mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı ticaret mahkemesine gönderdi.

Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:38
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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı

Sosyal medya fenomeni Sebile Ölmez, 2020 yılında bir TV programında jüri koltuğuna oturdu. Yaklaşık iki ay jüri üyeliğine devam eden Sebile Ölmez ve yapım şirketi arasında bir yıllık sözleşme bulunuyordu.

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı

Program, iki ayın sonunda reytinglerin beklendiği seviyede gitmediği gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Ölmez de yapım şirketinin sözleşmeyi feshettiğini ileri sürerek 300 bin TL'lik dava açtı.

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı

REYTİNGLERİN DÜŞTÜĞÜ BİLGİSİ YANLIŞ

Dava için atanan bilirkişi, taraflar arasındaki sözleşmenin davalı yapım şirketinin sebepsiz fesih ettiği iddiasıyla açıldığını belirtti.

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı

Yapılan inceleme sonucunda yapım şirketinin haklı bir sebebe dayanmadan fesih etmesi durumunda cezai şart ödemesi gerektiği vurguladı.

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Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı

10 ay içinde 300 bin TL ve cezai şart olarak 50 bin TL olmak üzere 350 bin TL ödenebileceği tespit etti.