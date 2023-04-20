20 Nisan 2023, Perşembe
Fenomen Sebile Ölmez ile yapım şirketi arasında reyting savaşı! 300 bin liralık dava açtı
Fenomen Sebile Ölmez, jüri üyeliği yaptığı programın yapımcısıyla davalık oldu. Reytingler düşük olunca yapım şirketi, jüri değişikliğine gitti. Bir yıllık sözleşme imzalayan Ölmez, sözleşmesinin erken feshedildiğini ileri sürerek yapım şirketine 300 bin TL'lik dava açtı. Hukuk mahkemesi, görevsizlik kararı vererek dosyayı ticaret mahkemesine gönderdi.
Giriş Tarihi: 20.04.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 09:38
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