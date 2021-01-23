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23 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Oğuzhan Koç’la aşk yaşayan Demet Özdemir’den ihanet açıklaması Oğuzhan Koç’la aşk yaşayan Demet Özdemir’den ihanet açıklaması
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı yılın ilk günlerinde magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam dizi setinden çıkarken görüntülenen Özdemir, yeni ilişkisi hakkında ortaya atılan 'ihanet' iddiasına ilk kez yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 23.01.2021 09:01
Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı dizinin set çıkışında görüntülendi. Güzel oyuncu ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
28 yaşındaki Özdemir, Oğuzhan Koç ile uzun süredir aşk yaşadıkları yönündeki haberlere, "İlişkimiz çok yeni, her şey yolunda. Oğuzhan'la iki aydır birlikteyiz. Yazılanlar gibi uzun süreli bir ilişki değil" dedi.
Sevgilisine övgüler yağdırmayı ihmal etmeyen Demet Özdemir, "Oğuzhan'ın sesini çok seviyordum zaten bütün şarkıları çok güzel. Benim için en son çıkan şarkısı en sevdiğim olabilir" ifadelerini kullandı.
"YENİ YILIN AŞK BOMBASI"
Yeni yılı Alaçatı'daki bir otelde karşılayan ikili, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" ifadelerini kullanmış; Oğuzhan Koç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ilişki yaşadıklarını doğrulamıştı.
35 yaşındaki şarkıcı, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" açıklamasını yapmıştı.