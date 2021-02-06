Oğuzhan Koç ilk kez anlattı! Demet Özdemir ile ilişkisi...

"Hâlâ da çok yeni, bir-iki ay oldu. İnsanların buna çok şaşırmalarını anlamıyorum. Biriyle bir şeyler yaşamak için önce vakit geçirmen gerekmiyor mu? Biz de bu süreci yaşadık. Bir ilişkiye dönüşmeye başladığında da saklanmadık." ifadelerini kullandı.

