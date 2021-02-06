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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Oğuzhan Koç ilk kez anlattı! Demet Özdemir ile ilişkisi... Oğuzhan Koç ilk kez anlattı! Demet Özdemir ile ilişkisi...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı bu yıla damgasını vurdu. Yeni yıla Çeşme'de bir otelde baş başa giren Özdemir ve Koç, aşk yaşadıklarını doğrulamıştı. Yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuşa Koç samimi itiraflarda bulundu. Koç, ilişkilerinin ne zaman başladığını ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 15:43
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un ilişkisi bu yıla damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir, "'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" sözleriyle ilişkiyi itiraf etmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğuzhan Koç da belgelenen aşkın ardından, "Şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" demişti. Oğuzhan Koç'tan yeni ilişkisiyle ilgili samimi itiraflar da geldi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Hürriyet'in haberine göre Oğuzhan Koç, "Bir süredir oyuncu Demet Özdemir'le birliktesiniz. İlişki nasıl gidiyor?" sorusuna, "Her şey yolunda. Keyifli gidiyor." dedi
"ARAMIZDA BİR ŞEY YOKTU"
Koç, "Aylar önce bir mekân çıkışında fotoğraflarınız çekildi. İlişkiniz olmadığını söylediniz. Neden sakladınız?" sorusuna da, "İnan saklamadık. Ortak arkadaşlarımız var, sık sık görüşüyorduk. Ama o sırada aramızda bir şey yoktu."
"Hâlâ da çok yeni, bir-iki ay oldu. İnsanların buna çok şaşırmalarını anlamıyorum. Biriyle bir şeyler yaşamak için önce vakit geçirmen gerekmiyor mu? Biz de bu süreci yaşadık. Bir ilişkiye dönüşmeye başladığında da saklanmadık." ifadelerini kullandı.