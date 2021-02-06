Herkesi sarsan olay! Ramo Sibel ölüyor mu? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı? Şiddetli patlama sonucu...

Kritik saatler!

Saldırı sonrası yaralananlar en yakın hastaneye yetiştirildikten sonra hemen ameliyata alındılar. Ambulansta kalbi duran Sibel için kritik saatler yeni başlıyordu. Çok kan kaybeden Sibel'in hayatına tutunabilmesi için kan takviyesi gerekiyor ve Ramo'nun bu kanı bulması için sadece 2 saati var.

Zaman daralıyor!

Sibel için aradığı kanı bulmak için İstanbul kazan kendi kepçe sokaklara düşen Ramo her yere haber salıyor. Cabbar'dan istediği cevabı alamayan Ramo için zaman daralmaya başlarken iyi haber telefonla geliyor.