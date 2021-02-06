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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkesi sarsan olay! Ramo Sibel ölüyor mu? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı? Şiddetli patlama sonucu... Herkesi sarsan olay! Ramo Sibel ölüyor mu? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı? Şiddetli patlama sonucu...
Takipçileriyle 31. randevusuna çıkan Ramo dizisinde düğün gününde gerçekleşen saldırı sonrası Sibel vurulmuştu. Ramo'nun son bölümünde herkesi sarsan bir olay gerçekleşti. Sibel'in bulunduğu hastane odasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından Sibel'in ölüp ölmediği merak edilmeye başlandı. Peki, Ramo Sibel ölüyor mu? Ramo 31. son bölümde Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 15:10
Ramo Sibel öldü mü? Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun'un yaptığı, senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ile Birol Tezcan'ın kaleme aldığı Ramo 31. bölümü ile dün akşam izleyiciyle buluştu. Ramo 31. bölüm final sahnesinde saldırı sonucu vurulan Sibel'in kaldığı hastane odasında yaşanan patlama sonucu akıllara 'Sibel ölüyor mu, Sibel diziden ayrıldı mı?' soruları geldi. İşte Ramo'nun son bölüm özeti...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMO SİBEL ÖLÜYOR MU?
Ramo 31. son bölüme Sibel damga vurdu. İzleyiciyle 31. randevusuna çıkan Ramo'nun final sahnesinde; Sibel'in bulunduğu hastane odasında şiddetli bir patlama gerçekleşti. Bu olay sonrası Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı. Ramo, sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla derinden sarsıldı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Ramo'nun 5 Şubat tarihinde yayınlanan 31. bölümünde; düğün günü gerçekleşen saldırı sonrasında hastanede yaralı halde yatan Sibel'e tuzak kuruldu. Hemşire ve hasta bakıcı kılığında odaya giren iki kişi, Sibel'i bayılttıktan sonra odaya bomba yerleştirdi.
Patlama sonrasında sevdiği kadını kaybetmenin acısıyla sarsılan Ramo, izleyicileri de derinden etkilemeyi başardı. Tüm bu yaşananlara kimin sebep olduğu ve bundan sonra Ramo'nun neler yapacağı merak uyandırdı.
RAMO SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ramo'nun 31. son bölümünde olaylar şöyle gerçekleşti:
Korkut'un saldırısı sonra Ramo ve ailesi büyük darbe alıyor. Başta Sibel olmak üzere yaralanan bir çok kişi ambulanslarla hastaneye doğru yola çıkıyor. Sibel'in başından bir an olsun ayrılmayan Ramo ise kendileri için dayanmasını istiyor.
Kritik saatler! Saldırı sonrası yaralananlar en yakın hastaneye yetiştirildikten sonra hemen ameliyata alındılar. Ambulansta kalbi duran Sibel için kritik saatler yeni başlıyordu. Çok kan kaybeden Sibel'in hayatına tutunabilmesi için kan takviyesi gerekiyor ve Ramo'nun bu kanı bulması için sadece 2 saati var. Zaman daralıyor! Sibel için aradığı kanı bulmak için İstanbul kazan kendi kepçe sokaklara düşen Ramo her yere haber salıyor. Cabbar'dan istediği cevabı alamayan Ramo için zaman daralmaya başlarken iyi haber telefonla geliyor.