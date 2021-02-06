Karolin Fisekçi Orhan Pamuk’u ifşa etti! 'Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu'

2011 yılında Orhan Pamuk'la yan yana görüntülenmesinin ardından gündeme oturan Karolin Fişekçi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, ilişkilerinin olduğu dönemde Pamuk'un hayatında başka bir kadının daha olduğunu açıkladı. Fişekçi, "Benimle 4. katta keyif yapıyordu, onunla da 7. katta kalıyordu" dedi.