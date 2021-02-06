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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Karolin Fisekçi Orhan Pamuk’u ifşa etti! 'Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu' Karolin Fisekçi Orhan Pamuk’u ifşa etti! 'Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu'
2011 yılında Orhan Pamuk'la yan yana görüntülenmesinin ardından gündeme oturan Karolin Fişekçi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, ilişkilerinin olduğu dönemde Pamuk'un hayatında başka bir kadının daha olduğunu açıkladı. Fişekçi, "Benimle 4. katta keyif yapıyordu, onunla da 7. katta kalıyordu" dedi.
Giriş Tarihi: 06.02.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 16:17
Karolin Fişekçi'nin adı ilk kez 2011'in aralık ayında Orhan Pamuk'la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını kesin bir dille reddetti.
O İDDİA YENİDEN GÜNDEMDE
Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk'un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü. Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.
"KADIN GELİNCE BİZ DÖRDÜNCÜ KATTA GÖRÜŞÜYORDUK"
Karolin Fişekçi şöyle dedi; "Orhan Pamuk'la bir sergi açılışında tanıştık. Önce mail'leştik, sonra beni atölyesine çağırdı. Cihangir'deki bir binanın 4'üncü ve 7'nci katında atölyeleri vardı. Hintli kadın geldiğinde 7'nci katta kalıyordu. Kadın gelince biz 4'üncü katta görüşüyorduk. Benimle keyif yapıp resmi davetlere onunla gidiyordu."
Orhan Pamuk ve Kiran Desai, 2010 yılında Hindistan tatillerinde böyle görüntülenmişti.