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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı

Spot: Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın performansı büyük takdir topluyor. Farah Zeynep Abdullah, güzelliğine oyunculuk macerasındaki başarıları da ekleyince tabi olarak milyonların dikkatini çekiyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi kökenlerinin nereye dayandığıydı. Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın aslen nereli olduğu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 04:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 04:57
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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı

Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah memleketi şaşırtıyor. İşte Farah Zeynep Abdullah ve diğer ünlülerin memleketleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı

Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni

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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı

Uğur Güneş - Ankara

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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı

Cüneyt Arkın – Eskişehir

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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı

Hande Erçel – Balıkesir