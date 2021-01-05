Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı

Spot: Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın performansı büyük takdir topluyor. Farah Zeynep Abdullah, güzelliğine oyunculuk macerasındaki başarıları da ekleyince tabi olarak milyonların dikkatini çekiyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi kökenlerinin nereye dayandığıydı. Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın aslen nereli olduğu öğrenince çok şaşıracaksınız.