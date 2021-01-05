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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın kökeni bakın neresi! Herkesi şaşırttı
Spot: Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın performansı büyük takdir topluyor. Farah Zeynep Abdullah, güzelliğine oyunculuk macerasındaki başarıları da ekleyince tabi olarak milyonların dikkatini çekiyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi kökenlerinin nereye dayandığıydı. Masumlar Apartmanı dizisinin yıldızı Farah Zeynep Abdullah'ın aslen nereli olduğu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 05.01.2021 04:55 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 04:57
Masumlar Apartmanı'nda İnci karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Farah Zeynep Abdullah memleketi şaşırtıyor. İşte Farah Zeynep Abdullah ve diğer ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çağatay Ulusoy - Anne Boşnak, baba Bulgaristan göçmeni
Uğur Güneş - Ankara
Cüneyt Arkın – Eskişehir
Hande
Erçel – Balıkesir