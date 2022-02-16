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Haberler Galeri Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Yılbaşı tatili sonrası ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa fazla dayanamadı. Arkadaşlarının araya girmesi sonrası barışan çift, evlilik kararı aldı. 14 Şubat'ta özel bir gece planlayan Koç, Özdemir'e evlilik teklifi etti ve "Evet" yanıtını aldı. Magazin gündemine damga vuran gecenin detayları da ortaya çıktı. Koç'un özel gece için yaptığı harcama dudak uçuklattı. İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un unutulmaz gecesinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 16.02.2022 11:26
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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir'e beklenen evlilik teklifini yaptı. Gecenin tüm detayları da ortaya çıktı.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Hürriyet'in haberine göre Oğuzhan Koç, teklif için Sarıyer'deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin kral dairesini tuttu. Odanın gecelik fiyatı 82 bin lira.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Ama masraf bununla sınırlı kalmadı. Çünkü Boğaz manzaralı o oda, gece için özel süslendi. Gecenin arabası da özeldi. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

SAKİLER ŞARKI SÖYLERKEN

Çift kral dairesinde Yemek yerken Sakiler grubu odaya girdi. "Dünyadan Uzak" adlı şarkıyı isteyen Oğuzhan Koç, evlilik teklifini de o sırada etti.

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Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

İkilinin otelin restoranında yemek yiyen 7 arkadaşı da teklifin hemen sonrasında odaya girip Demet Özdemir'e sürpriz yaptı.