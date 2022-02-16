Oğuzhan Koç Demet Özdemir için kesenin ağzını açtı! Evlilik teklifi için yaptığı harcama dudak uçuklattı

Yılbaşı tatili sonrası ilişkilerini sonlandıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, ayrılığa fazla dayanamadı. Arkadaşlarının araya girmesi sonrası barışan çift, evlilik kararı aldı. 14 Şubat'ta özel bir gece planlayan Koç, Özdemir'e evlilik teklifi etti ve "Evet" yanıtını aldı. Magazin gündemine damga vuran gecenin detayları da ortaya çıktı. Koç'un özel gece için yaptığı harcama dudak uçuklattı. İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un unutulmaz gecesinin tüm detayları...