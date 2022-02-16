Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ile Mithat Can Özer cephesinde sürpriz gelişme

3 yıldır aşk yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer'den kötü haber gelmiş, çiftin ilişkilerini sonlandırdığı iddia edilmişti. Herkesin ayrıldığını bildiği ikili, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Boz ve Özer aldıkları son kararla herkesi şaşırttı. İşte Alina Boz ile Mithat Can Özer ilişkisindeki gelişmesinin detayları...