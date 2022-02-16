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Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ile Mithat Can Özer cephesinde sürpriz gelişme

3 yıldır aşk yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer'den kötü haber gelmiş, çiftin ilişkilerini sonlandırdığı iddia edilmişti. Herkesin ayrıldığını bildiği ikili, son hamlesiyle herkesi şaşkına çevirdi. Boz ve Özer aldıkları son kararla herkesi şaşırttı. İşte Alina Boz ile Mithat Can Özer ilişkisindeki gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.02.2022 11:02
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Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ile Mithat Can Özer cephesinde sürpriz gelişme

3 yıldır birlikte olan Alina Boz ve Mithat Can Özer'in geçen ay ayrıldıkları iddia edilmişti.

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Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ile Mithat Can Özer cephesinde sürpriz gelişme

Hürriyet'in haberine göre; çiftin ayrılmadığı, tam tersine ilişkilerinde ileriye dönük adım atarak aynı eve taşındığını ortaya çıktı.

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Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ile Mithat Can Özer cephesinde sürpriz gelişme

Güzel oyuncu, Sezen Aksu'nun oğlu olan müzisyenle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ile Mithat Can Özer cephesinde sürpriz gelişme

Bu nedenle şehirden uzakta, Zekeriyaköy'de müstakil bir villa kiralayan çift, aylık 45 bin lirayı gözden çıkarmış.

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Ayrıldıkları iddia edilen Alina Boz ile Mithat Can Özer cephesinde sürpriz gelişme

Ömer Faruk Sorak'ın yeni filmi "Bandırma Füze Kulübü"nün başrolünü Deniz Can Aktaş'la paylaşan Alina Boz, çekimler nedeniyle bir süredir Bandırma'daydı.