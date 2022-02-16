‘Destan’ zirvenin tek sahibi! Batuga sırrını ifşa etti Akkız’ın hayatını kurtardı

Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on birinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #DestansıSevdalar etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi görerek Salı'nın en çok izlenen dizisi oldu. "Destan" on birinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,52 reyting ve %17,56 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,77 reyting ve %14,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.