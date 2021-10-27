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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak

4. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölüm fragmanlarıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne Hakan ve Züleyha'nın dans sahnesi damga vuracak.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:55
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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak

Şehir kulübünde gerçekleşen bir düğüne katılan Züleyha, göz alıcı şık elbisesi ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak

Hakan da Züleyha'nın bu güzelliğine kayıtsız kalamayacak. Tüm gözler gece boyu birbirinden ayrılmayan ikilinin üzerindeyken, Hakan, Züleyha'ya bir adım atacak ve onu dansa kaldıracak.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in nefes kesen muhteşem dansı dizinin yeni bölümünün en çok konuşulacak sahnesi olacak.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak

110'uncu bölüm fragmanında da yer alan sahne, şimdiden dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Züleyha ve Hakan'ın giderek birbirlerinin çekimine kapılması Züleyha'yı kıskanan Fikret'in dikkatinden kaçmayacak!

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.