Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak

4. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölüm fragmanlarıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne Hakan ve Züleyha'nın dans sahnesi damga vuracak.