27 Ekim 2021, Çarşamba
Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir aşk doğuyor! Dansları bölüme damga vuracak
4. sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölüm fragmanlarıyla izleyicileri heyecanlandırdı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüne Hakan ve Züleyha'nın dans sahnesi damga vuracak.
Giriş Tarihi: 27.10.2021 12:55
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