27 Ekim 2021, Çarşamba
İrem Derici'den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti
Evinde gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici, komşusu Lerzan Mutlu'yu çileden çıkarmış, çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamamıştı. Mutlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Derici'ye sitem etmişti. Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube'daki programına konuk olan şarkıcı, o gün yaşananlar hakkında konuştu. "Uyku sersemi Lerzan'a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" dedi.
Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 11:47
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