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İrem Derici'den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti

Evinde gece geç saatlere kadar müzik dinleyen İrem Derici, komşusu Lerzan Mutlu'yu çileden çıkarmış, çevresindekilerin rahatsız olmasını umursamamıştı. Mutlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Derici'ye sitem etmişti. Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube'daki programına konuk olan şarkıcı, o gün yaşananlar hakkında konuştu. "Uyku sersemi Lerzan'a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" dedi.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 11:47
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İrem Derici’den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un YouTube'daki programına konuk olan İrem Derici, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İrem Derici’den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti

İrem Derici, Instagram canlı yayınında '10 milyon liram olsa müziği bırakırım' demesiyle ilgili, "IBAN paylaştım. Millet takır takır para yollamaya başladı" ifadelerini kullandı.

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İrem Derici’den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti

"25 BİN LİRA YOLLAYAN OLDU"

Ünlü popçu, "Üç gün boyunca asistanımla oturduk paraları iade ettik. 25 bin lira yollayan oldu. Sonradan o kişinin niyeti ortaya çıktı. Çok beğeniyormuş falan" şeklinde konuştu.

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İrem Derici’den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti

"Ben ona geri gönderiyorum parayı, o bana tekrar atıyor. Muhasebecimi aradım, hesabımı kapattık sonra" diyen Derici, herkese paralarını geri gönderdiklerini söyledi.

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İrem Derici’den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti

"TERBİYESİZCE MESAJLAR ATTIM"

İrem Derici, "30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7'ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" dedi.