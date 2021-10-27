İrem Derici’den Lerzan Mutlu açıklaması: Terbiyesizce mesajlar attım beni affetti

"TERBİYESİZCE MESAJLAR ATTIM"

İrem Derici, "30 Haziran akşamı evde küçük bir flörtüm oldu. Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7'ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" dedi.