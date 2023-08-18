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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerini resmen ilan etti! Aşk pozu geldi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Ayrılığın hemen ardından Ateş Kuşları'nın güzel oyuncusu İlayda Alişan ile yeni bir aşka yelken açtı. İlk kez Kenan Doğulu konserinde ortaya çıkan ünlü çift, Nişantaşı'nda bir kafeden çıkarken görüntülendi. Birlikte kameralara poz veren ikili aşklarını resmen ilan etti.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 09:08
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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerini resmen ilan etti! Aşk pozu geldi

Oyuncu Miray Daner ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Oğulcan Engin'in adı ayrılığın hemen ardından İlayda Alişan ile anıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerini resmen ilan etti! Aşk pozu geldi

İkili birçok defa Çeşme'de birlikte görüntülendi.

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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerini resmen ilan etti! Aşk pozu geldi

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin aşkı Kenan Doğulu konserinde ortaya çıktı. Çift, sarmaş dolaş halde kameralara yansıdı.

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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerini resmen ilan etti! Aşk pozu geldi

KAFE ÇIKIŞINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Yaşanan bu gelişmenin ardından Oğulcan Engin ve İlayda Alişan, bugün Nişantaşı'nda bir kafe çıkışında görüntülendi.

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Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerini resmen ilan etti! Aşk pozu geldi

İŞTE AŞKIN İLK KARESİ!

Aşkları belgelenen çift, ilk kez gazetecilere poz verdi.