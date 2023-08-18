Oğulcan Engin ve İlayda Alişan ilişkilerini resmen ilan etti! Aşk pozu geldi

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, Miray Daner ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı. Ayrılığın hemen ardından Ateş Kuşları'nın güzel oyuncusu İlayda Alişan ile yeni bir aşka yelken açtı. İlk kez Kenan Doğulu konserinde ortaya çıkan ünlü çift, Nişantaşı'nda bir kafeden çıkarken görüntülendi. Birlikte kameralara poz veren ikili aşklarını resmen ilan etti.