Milyoner'de o soru zorlu anlar yaşattı! "NBA' sorusu potadan döndü! Doğru yanıtı gören yarışmacı şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 'NBA' sorusunda zorlu anlar yaşadı. Hedefinde emin adımlarla ilerlemek isteyen yarışmacı, "NBA'de Batı Konferansı yarı finaline yükselen bir takımın "NBA şampiyonu" olması için elemesi gereken kaç takım vardır?" sorusunda verdiği cevapla patlamış oldu. Doğru yanıtı gören yarışmacı şaştı kaldı. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt...