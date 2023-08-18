Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın tatillerine servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyeti dudak uçuklattı

Geçtiğimiz mart ayında aşkları belgelenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 9 aylık ilişkileri boyunca dünyayı turladı. Fransa'dan başladıkları tatil turunda business class uçup gittikleri her yerde en pahalı otellere, restoranlara ve gece kulüplerine giden çiftin lüks harcamaları İstanbul gecelerinin en ilgi çeken sohbet konusu oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın 9 aylık aşk tatilinin maliyeti ise dudak uçuklattı.