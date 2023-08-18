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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın tatillerine servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyeti dudak uçuklattı

Geçtiğimiz mart ayında aşkları belgelenen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, 9 aylık ilişkileri boyunca dünyayı turladı. Fransa'dan başladıkları tatil turunda business class uçup gittikleri her yerde en pahalı otellere, restoranlara ve gece kulüplerine giden çiftin lüks harcamaları İstanbul gecelerinin en ilgi çeken sohbet konusu oldu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın 9 aylık aşk tatilinin maliyeti ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 09:58
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın tatillerine servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyeti dudak uçuklattı

Ünlü çift Hande Erçel ile Hakan Sabancı ilk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansımıştı. İlişkiyi itiraf eden ikili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın tatillerine servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyeti dudak uçuklattı

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel ve Hakan Sabancı 9 aylık aşklarında adeta dünyayı turladı.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın tatillerine servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyeti dudak uçuklattı

Fransa ve Kuzey Işıkları tatilinin ardından İtalya'nın Milano şehrinde Coldplay konserine giden çift, buradan Portofino'ya geçmişti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın tatillerine servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyeti dudak uçuklattı

Son olarak Amerika'nın New York kentinde olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın tatillerine servet harcadı! 9 aylık aşkın maliyeti dudak uçuklattı

Çapkınlıklarıyla bilinen iş insanıyla ülke ülke dolaşan Hande Erçel yaptığı yüklü alışverişin faturasını ise sevgilisine ödetmişti.