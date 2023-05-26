Fahriye Evcen’in pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! İkinci kez anne olmasının ardından oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son zamanlarda boksa merak saran ve doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu fit halini takipçileriyle paylaştı. Beğeni ve yorum yağan fotoğraflarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.