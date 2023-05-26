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Fahriye Evcen’in pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fahriye Evcen'in paylaşımı sosyal medyayı salladı! İkinci kez anne olmasının ardından oyunculuğa ara veren Fahriye Evcen sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Son zamanlarda boksa merak saran ve doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu fit halini takipçileriyle paylaştı. Beğeni ve yorum yağan fotoğraflarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.

Giriş Tarihi: 26.05.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 16:48
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Fahriye Evcen’in pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Fahriye Evcen’in pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Doğum yapmasının ardından oyunculuğa ara veren güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

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Fahriye Evcen’in pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Son dönemde boksa merak saran ve doğum kilolarından hızla kurtulan güzel oyuncu son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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Fahriye Evcen’in pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

Fit haline yorum ve beğeni yağarken Burak Özçivit de güzelliğine kayıtsız kalamadı.

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Fahriye Evcen’in pozları sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit kayıtsız kalamadı

İşte Fahriye Evcen'in yeni pozları...