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Oğulcan Engin kural bozdu! Miray Daner’le aşk pozu geldi

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Oğulcan Engin, Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk kez Bebek Otel'den el ele çıkarken görüntülenen ikili, daha sonra aşk yaşadıklarını açıklamıştı. Yılbaşı gecesini birlikte geçiren çiftten Engin, aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:26
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Oğulcan Engin kural bozdu! Miray Daner’le aşk pozu geldi

Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı. Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.

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Oğulcan Engin kural bozdu! Miray Daner’le aşk pozu geldi

İLK KEZ EL ELE

Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.

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Oğulcan Engin kural bozdu! Miray Daner’le aşk pozu geldi

Hızlı adımlarla araca binmeye çalışan 31 yaşındaki işletmeci Oğulcan Engin ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına; "Sonra konuşuruz" demişti.

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Oğulcan Engin kural bozdu! Miray Daner’le aşk pozu geldi

KURAL BOZMUŞTU

İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, bu yaşananların ardından kural bozmuştu. Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti.

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Oğulcan Engin kural bozdu! Miray Daner’le aşk pozu geldi

Ünlü oyuncunun gönderisine kalp emojisi eklemesi ve sevgilisini etiketlemesi dikkatlerden kaçmazken, ikilinin bir hayli keyifli olduğu da görülmüştü.