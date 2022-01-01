Oğulcan Engin kural bozdu! Miray Daner’le aşk pozu geldi

Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Oğulcan Engin, Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı. İlk kez Bebek Otel'den el ele çıkarken görüntülenen ikili, daha sonra aşk yaşadıklarını açıklamıştı. Yılbaşı gecesini birlikte geçiren çiftten Engin, aşk dolu pozlarını Instagram hesabından paylaştı.