01 Ocak 2022, Cumartesi
İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!
Her hareketi ile gündeme oturan İrem Derici'nin geçtiğimiz yaz aylarında Cem Belevi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Birlikteliklerini açıklamayan ikilinin daha sonra da ihanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. 'İbo Show'un yılbaşı programına konuk olan Derici'nin ihanete uğradığını itiraf etmesi gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:45
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