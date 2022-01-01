İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

İHANET İTİRAFI

Sık sık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan şarkıcı, birkaç ay önce aldatıldığını itiraf etti. Tatlıses'in 'Bulmadın da birini' sözlerine; "Buldum gibi oldu ama aldatıldım ayıptır söylemesi" diye karşılık vererek yaşadıklarını anlattı.