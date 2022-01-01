01 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

Her hareketi ile gündeme oturan İrem Derici'nin geçtiğimiz yaz aylarında Cem Belevi ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Birlikteliklerini açıklamayan ikilinin daha sonra da ihanet nedeniyle ayrıldıkları iddia edilmişti. 'İbo Show'un yılbaşı programına konuk olan Derici'nin ihanete uğradığını itiraf etmesi gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:45
  • 1
  • 24
İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show'un yılbaşı programına konuk olan İrem Derici, açıklamalarıyla yine olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

İHANET İTİRAFI

Sık sık özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan şarkıcı, birkaç ay önce aldatıldığını itiraf etti. Tatlıses'in 'Bulmadın da birini' sözlerine; "Buldum gibi oldu ama aldatıldım ayıptır söylemesi" diye karşılık vererek yaşadıklarını anlattı.

  • 3
  • 24
İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

"ÜÇ-DÖRT AY ÖNCE ALDATILDIM"

Derici, "Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım. Üç-dört ay oluyor. Ama yıkılmadım. O kadar güzel rol yapıyorum, hemen yeni hayatıma adapte oluyorum" diye konuştu.

  • 4
  • 24
İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

"ALLAH CEZALARINI VERECEK"

Ünlü şarkıcı, sözlerine; "İdo'nun düğününe bile gelemedim bu yüzden. Bir ağlama krizi, bütün makyajım aktı, dedim otur evinde. Allah cezalarını verecek" şeklinde devam etti.

  • 5
  • 24
İrem Derici’den ihanet itirafı: Çok fena aldatıldım!

İlişkilerinde kendinden çok ödün verdiği için kaybettiğini 'Öyle yaptığım için tokatlanıyorum" sözleriyle dile getiren Derici, yeni yıla kimseyle küs girmek istemediğini de ifade etti.