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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu olay oldu! Karan’a beğeni yağdı

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu olay oldu! Karan’a beğeni yağdı

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuş iki yıl sonra da oğlu Karan'ı kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Özçivit ve Evcen, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden oldu. Çift, son olarak yeni yıl pozlarıyla gündem oldu. Paylaşımlarına beğeni yağarken Karan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:07
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu olay oldu! Karan’a beğeni yağdı

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu olay oldu! Karan’a beğeni yağdı

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu olay oldu! Karan’a beğeni yağdı

Yeni dizisinin yanı sıra reklam anlaşmaları ile de dikkat çeken Fahriye Evcen'in özellikle oğlu Karan Özçivit ile oynadığı reklam filmi ilgi odağı olmuştu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu olay oldu! Karan’a beğeni yağdı

Karan Özçivit'in daha şimdiden kazandığı ücret ise dudak uçuklatmış, reklamdan 500 bin TL aldığı iddia edilmişti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in yeni yıl pozu olay oldu! Karan’a beğeni yağdı

Fahriye Evcen'in kazandığı 2 milyon TL ile birlikte anne-oğula toplamda 2 milyon 500 bin TL ödendiği konuşulmuştu.