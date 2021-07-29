29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi

Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran çiftlerden olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, ayrılık iddialarıyla sevenlerini üzdü. Eyüboğlu'nun tüm fotoğraflarını silmesinin ardından çiftin anlaşarak ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi. Ayrılık haberlerinin ardından sessizliğini bozan Oğulcan Engin ise açıklamasıyla şaşırttı. "Ayrılıktan haberim yok, Ezgi'ye sorun" diyen Engin'den flaş hamle geldi.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 14:28
  • 1
  • 10
Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi

Yaklaşık 1 buçuk yıldır aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi

Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

  • 3
  • 10
Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi

Ünlü oyuncuyla olan karelerini sosyal medya hesabından silmeyen Engin, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

  • 4
  • 10
Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi

"HABERİM YOK"

Hürriyet'in haberine göre; işletmeci Engin, "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu.

  • 5
  • 10
Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi

HER ŞEYİ SİLDİ

Muhabirlere yaptığı açıklamanın ardından Oğulcan Engin'den flaş hamle geldi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından Ezgi Eyüboğlu ile olan tüm fotoğraflarını sildi.