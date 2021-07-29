29 Temmuz 2021, Perşembe
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Oğulcan Engin 'ayrılıktan haberim yok' demişti! Flaş hamle geldi
Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran çiftlerden olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, ayrılık iddialarıyla sevenlerini üzdü. Eyüboğlu'nun tüm fotoğraflarını silmesinin ardından çiftin anlaşarak ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi. Ayrılık haberlerinin ardından sessizliğini bozan Oğulcan Engin ise açıklamasıyla şaşırttı. "Ayrılıktan haberim yok, Ezgi'ye sorun" diyen Engin'den flaş hamle geldi.
Giriş Tarihi: 29.07.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 14:28
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