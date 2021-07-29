29 Temmuz 2021, Perşembe
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evleniyor! Düğün tarihleri belli oldu
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile evlilik kararı almıştı. Ekim 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanan çift, pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Genç çiftten sonunda güzel haber geldi. Tatlıses ile Şefkatli'nin nikah tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 29.07.2021 13:03
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