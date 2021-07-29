Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den mutluluk pozu! Hayran bıraktı

Kaan Yıldırım'la evlenmesi beklenen Hadise, sürpriz ayrılığıyla magazin gündemine oturmuştu. Ayrılık acısını çabuk atlatan şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. İlk kez Bodrum'da görüntülenen çift, Meksika tatiline çıktı. Tulumda tatilin tadını çıkaran Hadise'den mutluluk pozları geldi.