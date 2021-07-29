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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den mutluluk pozu! Hayran bıraktı

Kaan Yıldırım'la evlenmesi beklenen Hadise, sürpriz ayrılığıyla magazin gündemine oturmuştu. Ayrılık acısını çabuk atlatan şarkıcı, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı. İlk kez Bodrum'da görüntülenen çift, Meksika tatiline çıktı. Tulumda tatilin tadını çıkaran Hadise'den mutluluk pozları geldi.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 10:10
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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den mutluluk pozu! Hayran bıraktı

1 buçuk yıldır ilişki yaşadığı Kaan Yıldırım'la kısa süre önce yollarını ayıran Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den mutluluk pozu! Hayran bıraktı

İlk kez Bodrum'da görüntülenen taze aşıklar, hemen ardından Meksika'da aşk tatiline çıktı.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den mutluluk pozu! Hayran bıraktı

Tulum'da baş başa tatilde olan çift, paylaşımlarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den mutluluk pozu! Hayran bıraktı

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Güzel şarkıcı, renkli elbisesiyle çekilen kareleri Instagram'dan paylaştı.

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Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise’den mutluluk pozu! Hayran bıraktı

Frida Kahlo Müzesi'ni de ziyaret eden Hadise'nin Meksika fotoğraflarına dakikalar içinde yüz binden fazla beğeni geldi.