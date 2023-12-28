28 Aralık 2023, Perşembe
Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı
Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Bir süre TIR şoförü olan Karel, daha sonra bir lojistik firması kurmuştu. Bu süreçte yeniden evlenen ve 3 çocuğu olan oyuncu, henüz bebekken bırakıp gittiği oğluyla ise hiç görüşmedi. Son olarak mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel eleştiri oklarının hedefi oldu.
Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 16:12
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