Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Bir süre TIR şoförü olan Karel, daha sonra bir lojistik firması kurmuştu. Bu süreçte yeniden evlenen ve 3 çocuğu olan oyuncu, henüz bebekken bırakıp gittiği oğluyla ise hiç görüşmedi. Son olarak mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel eleştiri oklarının hedefi oldu.