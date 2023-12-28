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Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakmasının ardından Amerika'ya yerleşmişti. Bir süre TIR şoförü olan Karel, daha sonra bir lojistik firması kurmuştu. Bu süreçte yeniden evlenen ve 3 çocuğu olan oyuncu, henüz bebekken bırakıp gittiği oğluyla ise hiç görüşmedi. Son olarak mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel eleştiri oklarının hedefi oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 16:12
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Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

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Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor.

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Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı

Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

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Oğlu Cihangir’i bırakıp gitmişti! Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı

Son olarak eşi ve üç çocuğuyla yeni yıl pozu veren Tolga Karel eleştirilerin hedefi oldu.