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Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör’ün eski sevgilisi şoke etti! Bir dönem rol arkadaşıyla birlikteymiş

Aldatmak her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken Oylum karakterine hayat veren Feyza Sevil Güngör dizinin en çok konuşulan ismi oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Prenses Hera karakteriyle dikkatlerine çeken ve başarısını Oylum karakteriyle de sürdüren Güngör, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Feyza Sevil Güngör'ün eski aşkı...

Giriş Tarihi: 28.12.2023 14:34
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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün eski sevgilisi şoke etti! Bir dönem rol arkadaşıyla birlikteymiş

Aldatmak'ta Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün eski sevgilisi şoke etti! Bir dönem rol arkadaşıyla birlikteymiş

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi toplayan genç oyuncunun bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün eski sevgilisi şoke etti! Bir dönem rol arkadaşıyla birlikteymiş

Bakın Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kiminle aşk yaşamış...

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün eski sevgilisi şoke etti! Bir dönem rol arkadaşıyla birlikteymiş

HİLAL ALTINBİLEK - İDO TATLISES

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör’ün eski sevgilisi şoke etti! Bir dönem rol arkadaşıyla birlikteymiş

HİLAL ALTINBİLEK - MERT YAZICIOĞLU