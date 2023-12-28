Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör’ün eski sevgilisi şoke etti! Bir dönem rol arkadaşıyla birlikteymiş

Aldatmak her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerken Oylum karakterine hayat veren Feyza Sevil Güngör dizinin en çok konuşulan ismi oldu. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Prenses Hera karakteriyle dikkatlerine çeken ve başarısını Oylum karakteriyle de sürdüren Güngör, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncunun bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Feyza Sevil Güngör'ün eski aşkı...