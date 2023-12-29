29 Aralık 2023, Cuma
Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu
Çağla Şıkel uzun süreli aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuştu. İkilinin bir yıldır gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinin sona erdiği iddiası gündeme gelmişti. Haberler sonrası Bomonti'de bir erkekle dans ettiği görüntülerle gündeme gelen Şıkel, hem biten ilişkisi hakkında konuştu hem de "yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu cevapladı.
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:13
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