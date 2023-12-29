Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

"GÖRÜNTÜDEKİ BENİM"

Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği görüntüler hakkında ise ünlü isim, "Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" ifadelerini kullandı.