29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Çağla Şıkel uzun süreli aşk orucunu Nail Gönenli ile bozmuştu. İkilinin bir yıldır gözlerden uzak yaşadığı ilişkisinin sona erdiği iddiası gündeme gelmişti. Haberler sonrası Bomonti'de bir erkekle dans ettiği görüntülerle gündeme gelen Şıkel, hem biten ilişkisi hakkında konuştu hem de "yeni bir aşka mı yelken açtı?" sorusunu cevapladı.

Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:13
  • 1
  • 8
Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündem olan Çağla Şıkel, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de bir mekanda objektiflere yansıdı. Yemek sonrası kahve içen Şıkel, üç saat oturdukları mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

"AYRILIK ORTAK KARARIMIZ"

Sekiz yıllık aşk orucunu Nail Gönenli ile bozan manken, bir yıldır aşk yaşadığı ünlü avukat ile ayrıldıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu.

  • 3
  • 8
Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

Haberleri doğrulayan Şıkel, "Evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 8
Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

"GÖRÜNTÜDEKİ BENİM"

Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği görüntüler hakkında ise ünlü isim, "Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 8
Bir yıllık aşk bitti! Çağla Şıkel Nail Gönenli ile ayrılığı sonrası ilk kez konuştu

"O KONU BİRAZ UZUN"

Geçtiğimiz günlerde 'karanlık inziva' adı verilen meditasyona katılan ve dört gün boyunca bir evde gözleri kapalı kalan Çağla Şıkel, "Arkadaşlar o konu biraz uzun, şimdi ayaküstü anlatamam. Başka zaman konuşalım" diyerek oradan ayrıldı.