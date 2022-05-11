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Ödül töreninde gergin anlar! Mehmet Ali Erbil'in sözleri zor durumda bıraktı

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından eski günlerine geri dönen Mehmet Ali Erbil bir ödül törenine katıldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Erbil ve ödül gecesinin sunucusu Melike Öcalan arasında gergin anlar yaşandı. Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası Melike Öcalan, bir anlık şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 11.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 14:00
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Ödül töreninde gergin anlar! Mehmet Ali Erbil’in sözleri zor durumda bıraktı

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda ise sosyal medya fenomeni Ece Ronay ile yaşadığı gergin diyalogla gündeme gelmişti.

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Ödül töreninde gergin anlar! Mehmet Ali Erbil’in sözleri zor durumda bıraktı

Şimdilerde yeni projesi için hazırlanan Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir derginin düzenlediği ödül törenine katıldı.

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Ödül töreninde gergin anlar! Mehmet Ali Erbil’in sözleri zor durumda bıraktı

Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, ve ödül töreninin sunucu Melike Öcalan arasında geçen diyalog herkesi şaşırttı.

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Ödül töreninde gergin anlar! Mehmet Ali Erbil’in sözleri zor durumda bıraktı

Mehmet Ali Erbil, ödülü vereceği anlarda Melike Öcalan'a yönelerek, "Çok güzelleşmişsin sen.

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Ödül töreninde gergin anlar! Mehmet Ali Erbil’in sözleri zor durumda bıraktı

Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi" ifadelerini kullandı.