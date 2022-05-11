Ödül töreninde gergin anlar! Mehmet Ali Erbil'in sözleri zor durumda bıraktı

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından eski günlerine geri dönen Mehmet Ali Erbil bir ödül törenine katıldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Erbil ve ödül gecesinin sunucusu Melike Öcalan arasında gergin anlar yaşandı. Mehmet Ali Erbil'in sözleri sonrası Melike Öcalan, bir anlık şaşkınlık yaşadı.