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İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Arabada yakaladı

İrem Derici ve Cem Belevi bir kez daha ihanet nedeniyle ayrıldı. Cem Belevi'nin her fırsatta 'çok seviyorum' dediği Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. Basına yansıyan haberler sonrası zehir zemberek açıklamalar yapan Derici, eski aşkını elindeki ses kayıtlarını yayınlamakla tehdit etti. İrem Derici sessizliğini korurken, ihanetin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 12:50
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İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Arabada yakaladı

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan İrem Derici ve Cem Belevi geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine bir şans daha vermeye karar vermişti. Ancak ikili bir kez daha ihanet nedeniyle ayrıldı.

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İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Arabada yakaladı

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı.

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İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Arabada yakaladı

Basına yansıyan haberlerin ardından Instagram hesabından zehir zemberek bir paylaşım yapan Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi.

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İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Arabada yakaladı

Derici'nin paylaşımı sonrası Cem Belevi bir açıklama yaparak "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım" deyince Derici çıldırdı.

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İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Arabada yakaladı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla her şeyi açıklayan Derici, Cem Belevi'yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etti.