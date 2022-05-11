11 Mayıs 2022, Çarşamba
İrem Derici Cem Belevi ayrılığının perde arkası ortaya çıktı! Arabada yakaladı
İrem Derici ve Cem Belevi bir kez daha ihanet nedeniyle ayrıldı. Cem Belevi'nin her fırsatta 'çok seviyorum' dediği Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı. Basına yansıyan haberler sonrası zehir zemberek açıklamalar yapan Derici, eski aşkını elindeki ses kayıtlarını yayınlamakla tehdit etti. İrem Derici sessizliğini korurken, ihanetin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.05.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 12:50
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