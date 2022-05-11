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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunuluğuyla hayran bıraktı. Osman Bey rolündeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Fahriye Evcen ile evliliğiyle magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Özçivit'in, kardeşi de gündeme oturdu. Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bırakırken benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 11.05.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 16:12
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı

Burçun Özçivit güzelliğiyle kendisine hayran bırakırken Burak Özçivit'le benzerlikleri de görenleri şoke etti. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve ünlü isimlerinde kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı

BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ