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Haberler Galeri Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettiren Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a döneceği iddia edildi. Tarih kitaplarında Osman Bey'in fetihlerinde yanında olan Turgut Alp'in geleceği merak ediliyordu. Ancak sevilen oyuncu Cengiz Coşkun'ndan hayranlarına üzecek haber geldi.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 22:48 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 22:48
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Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

Turgut Alp ne zaman dönecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon tarihinin en önemli tarihi yapımları arasında bulunan Diriliş Ertuğrul'da dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un yeniden döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak Cengiz Coşkun'un başka bir projeyle yeni sezonda döneceği haberleri sonrasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Sevilen oyuncunun uzun süredir çekimleri süren Yavuz dizisinin kadrosunda olacağı konuşuluyor. Birçok önemli isimin yer alacağı dizinin çekimleri sürüyor.

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Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

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Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

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Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.

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Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 1470'te doğan Yavuz Sultan Selim, küçük yaşlardan itibaren birçok laladan eğitim aldı.