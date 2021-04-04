Obası için baltasını savuruyordu! Kuruluş Osman Turgut Alp geri gelecek mi? Beklenmeyen hamle geldi...

Turgut Alp ne zaman dönecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Televizyon tarihinin en önemli tarihi yapımları arasında bulunan Diriliş Ertuğrul'da dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un yeniden döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak Cengiz Coşkun'un başka bir projeyle yeni sezonda döneceği haberleri sonrasında büyük hayal kırıklığı yarattı. Sevilen oyuncunun uzun süredir çekimleri süren Yavuz dizisinin kadrosunda olacağı konuşuluyor. Birçok önemli isimin yer alacağı dizinin çekimleri sürüyor.