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Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Diziseverler Oya Unustası hakkında araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu hakkında 'Oya Unustası kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu' gibi sorular en merak edilen konulardan oldu. İşte Oya Unustası hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.04.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:34
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Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi

İşte ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası hakkında tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi

Şükrü Özyıldız – İzmir

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Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi

Burak Deniz – İzmit

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Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi

Alina Boz – Moskova, Rusya

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Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi

Nilay Deniz – Aydın