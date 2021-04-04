Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Diziseverler Oya Unustası hakkında araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu hakkında 'Oya Unustası kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu' gibi sorular en merak edilen konulardan oldu. İşte Oya Unustası hakkında tüm merak edilenler...