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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi Hercai'nin Gönül Aslanbey'i milyonları şoke etti! İşte Oya Unustası'nın asıl memleketi
ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran
Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Diziseverler Oya Unustası hakkında araştırma yapmaya başladı. Güzel oyuncu hakkında 'Oya Unustası kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu' gibi sorular en merak edilen konulardan oldu. İşte Oya Unustası hakkında tüm merak edilenler... Giriş Tarihi: 04.04.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:34
İşte ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası hakkında tüm merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şükrü Özyıldız – İzmir
Burak Deniz – İzmit
Alina Boz – Moskova, Rusya
Nilay Deniz – Aydın