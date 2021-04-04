La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı için geri sayım sürüyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'de çekimlere pandemi nedeniyle ara verilmişti. Dizinin 5. sezonda final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Hayranları büyük heyecanla yeni sezon için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...