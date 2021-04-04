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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Hayranlarına bomba iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı... Hayranlarına bomba iddia... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemin iddialı dizileri arasında yer alan İspanyol dizisi La Casa De Papel'in yeni sezonu merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Netflix, 5. sezonuyla birlikte La Casa De Papel'in final yapacağını açıkladı. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 04.04.2021 23:33 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 23:33
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı için geri sayım sürüyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizileri arasında yer alan La Casa De Papel'de çekimlere pandemi nedeniyle ara verilmişti. Dizinin 5. sezonda final yapacağı iddiası hayranlarını üzdü. Hayranları büyük heyecanla yeni sezon için gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...
GALERİ DEVAM EDİYOR LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
Profesör olarak tanıdığımız Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi.
Ancak yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizinin yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.
5. SEZONDA NELER OLACAK?
Yapımcılardan ve Netflix'ten net ve resmi bir açıklama gelmese de Netflix Türkiye, 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.
Dördüncü sezon ile final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Yeni sezonda Nairobi'nin anısının devam edeceği ve olayların intikam boyutuna taşınacağı da tahminler arasında. Bu kaybın yeni sezonda Profesör'ü de çileden çıkaracağı ve Profesör'ün faaliyetleri açısından çok aktif bir sezon olacağı düşünülüyor. İspanya Hükümeti için zor günler kapıda diyebiliriz.