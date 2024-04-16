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Haberler Galeri O görüntüler Yılmaz Erdoğan'ı kızdırdı! Cansu Taşkın'a dava mı açıyor? Bomba iddia...

O görüntüler Yılmaz Erdoğan'ı kızdırdı! Cansu Taşkın'a dava mı açıyor? Bomba iddia...

İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taşkın ise bir programa katılarak bu iddiaları doğrulamıştı. Ancak, bu açıklamanın ardından Taşkın'ın kız kardeşi, ikilinin samimi videolarını sosyal medyadan yayuınlayarak ifşa etmişti. Bu gelişmelerin ardından Yılmaz Erdoğan cephesinden ilk hamle geldi. Peki, Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava mı açıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:06
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O görüntüler Yılmaz Erdoğan’ı kızdırdı! Cansu Taşkın’a dava mı açıyor? Bomba iddia...

Yıllar sonra İnci Taneleri dizisi ile ekranlara dönen 56 yaşındaki ünlü oyuncu, yapımcı ve yönetmen Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın arasında yaşanan aşk iddiaları magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

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O görüntüler Yılmaz Erdoğan’ı kızdırdı! Cansu Taşkın’a dava mı açıyor? Bomba iddia...

Yılmaz Erdoğan'ın 31 yaşındaki fenomen Cansu Taşkın ile aşk yaşadığına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından, Taşkın ve kardeşi Elif Vurgun'un geçtiğimiz haftalarda ikiliye ait samimi görüntüleri sosyal medyada yayınlaması büyük yankı uyandırmıştı.

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O görüntüler Yılmaz Erdoğan’ı kızdırdı! Cansu Taşkın’a dava mı açıyor? Bomba iddia...

İkilinin öpüştükleri anlara ait video uzun süre gündem oldu.

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O görüntüler Yılmaz Erdoğan’ı kızdırdı! Cansu Taşkın’a dava mı açıyor? Bomba iddia...

Bu süreçte sessizliğini koruyan Yılmaz Erdoğan'ın ise söz konusu video çekilirken kaydedildiğini bilmediği öne sürüldü.

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O görüntüler Yılmaz Erdoğan’ı kızdırdı! Cansu Taşkın’a dava mı açıyor? Bomba iddia...

Çekilen diğer pozlardan haberdar olan Erdoğan'ın olan bitene şaşkın ve üzgün olduğu belirtildi.