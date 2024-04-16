O görüntüler Yılmaz Erdoğan'ı kızdırdı! Cansu Taşkın'a dava mı açıyor? Bomba iddia...

İnci Taneleri dizisinde Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın, Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Taşkın ise bir programa katılarak bu iddiaları doğrulamıştı. Ancak, bu açıklamanın ardından Taşkın'ın kız kardeşi, ikilinin samimi videolarını sosyal medyadan yayuınlayarak ifşa etmişti. Bu gelişmelerin ardından Yılmaz Erdoğan cephesinden ilk hamle geldi. Peki, Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava mı açıyor? İşte detaylar...