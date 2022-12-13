O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Gönül Dağı'nın Dilek'i, Kızılcık Şerbeti'nin Doğası...

Astrolojiyi yakından takip edenler "Hangi oyuncu ne burcu? " araştırmaları yapıyor. Özellikle son dönemin en çok izlenen dizileri Gönül Dağı, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'ndeki oyuncularının burçları merak konusu oldu. Burçlarını görenler, şöhret olacakları önceden belliymiş diyor... İşte, 3 fenomen dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncuların burçları...