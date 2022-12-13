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Haberler Galeri O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Gönül Dağı'nın Dilek'i, Kızılcık Şerbeti'nin Doğası...

O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Gönül Dağı'nın Dilek'i, Kızılcık Şerbeti'nin Doğası...

Astrolojiyi yakından takip edenler "Hangi oyuncu ne burcu? " araştırmaları yapıyor. Özellikle son dönemin en çok izlenen dizileri Gönül Dağı, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'ndeki oyuncularının burçları merak konusu oldu. Burçlarını görenler, şöhret olacakları önceden belliymiş diyor... İşte, 3 fenomen dizinin kadrosunda yer alan başarılı oyuncuların burçları...

Giriş Tarihi: 13.12.2022 20:13 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 20:35
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O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını’nın Ferit’i, Gönül Dağı’nın Dilek’i, Kızılcık Şerbeti’nin Doğası...

Burçlar, astrolojiye ilgisi olan kişilerin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Son dönemlerde reyting rekorları kıran dizideki oyuncuların hangi burç olduğu sıklıkla araştırılıyor. İşte, Gönül Dağı, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin yıldızlarının merak edilen burçları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını’nın Ferit’i, Gönül Dağı’nın Dilek’i, Kızılcık Şerbeti’nin Doğası...

YALI ÇAPKINI- SEYRAN:YAY BURCU

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı gerçek adıyla Afra Saracoğlu yay burcudur.

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O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını’nın Ferit’i, Gönül Dağı’nın Dilek’i, Kızılcık Şerbeti’nin Doğası...

YALI ÇAPKINI-FERİT: YAY BURCU

Yalı Çapkını'nın Ferit'i gerçek adıyla Mert Ramazan Demir de yay burcudur.

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O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını’nın Ferit’i, Gönül Dağı’nın Dilek’i, Kızılcık Şerbeti’nin Doğası...

YALI ÇAPKINI- HALİS AĞA: ASLAN BURCU

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı gerçek adıyla Çetin Tekindor aslan burcu.

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O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını’nın Ferit’i, Gönül Dağı’nın Dilek’i, Kızılcık Şerbeti’nin Doğası...

YALI ÇAPKINI- HALİS AĞA: ASLAN BURCU

Yalı Çapkını'nın İfakat'i gerçek adıyla Gülçin Santırcıoğlu da aslan burcu.