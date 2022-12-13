Masterchef 2022 ne zaman bitiyor, final tarihi açıklandı mı? Masterchef Türkiye büyük ödül ne kadar, kaç TL olacak? sorularının cevapları araşıtırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef'te finale doğru adım adım geliniyor. Kıyasıya rekabette MasterChef son 7 belli oldu. Yarışmayı takip edenler ise final tarihini merak ediyor. İşte, Masterchef 2022 ne zaman bitiyor, final tarihi açıklandı mı? Masterchef Türkiye büyük ödül ne kadar, kaç TL olacak?