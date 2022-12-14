Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile genç oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili ile ilgili en dikkat çeken iddia ise Ayça Ayşin Turan'ın isteği üzerine Murat Boz'un saç ektirmesi olmuştu. Gazetecilerin Turan'a Boz ile ilişkisi sorulduğunda oyuncunun sessiz kalması iddiaları güçlendirmişti! Yeni tarzıyla gündem olan Murat Boz sessizliğini bozdu! Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Murat Boz aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi! İşte ayrıntılar…