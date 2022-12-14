14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile genç oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili ile ilgili en dikkat çeken iddia ise Ayça Ayşin Turan'ın isteği üzerine Murat Boz'un saç ektirmesi olmuştu. Gazetecilerin Turan'a Boz ile ilişkisi sorulduğunda oyuncunun sessiz kalması iddiaları güçlendirmişti! Yeni tarzıyla gündem olan Murat Boz sessizliğini bozdu! Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Murat Boz aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi! İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 14.12.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 08:49
  • 1
  • 78
Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Ünlü şarkıcı Murat Boz kariyer hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen isimlerden…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 78
Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Son günlerde 'Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşıyor' iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Boz saç ektirme operasyonuyla da adından söz ettirdi.

  • 3
  • 78
Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Murat Boz başta Ayça Ayşin Turan ile ilgili aşk iddialarına dair açıklama yapmazken Turan'da ilişki sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

  • 4
  • 78
Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Oyuncunun sessizliği ise iddiaları güçlendirmişti…

  • 5
  • 78
Aşkı için saç ektirdiği konuşulmuştu! Murat Boz sessizliğini bozdu! Ayça Ayşin Turan ile aşk sorusuna ilk kez yanıt verdi!

Ünlü popçu geçen günlerde aşk iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.